O presidente da UEFA, Aleksander Ceferín, pronunciou-se publicamente pela primeira vez acerca do episódio entre o presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales e Jenni Hermoso.



«O que Rubiales fez foi inapropriado. Todos sabemos. Espero que ele saiba que foi inapropriado. Por agora, é suficiente, porque o Comité Disciplinar decidirá», referiu, em entrevista ao L'Équipe.



O esloveno frisou que o espanhol, que é um dos vice-presidentes da UEFA, está «suspenso de todas as funções» e referiu que há que «fazer mais» para erradicar certos comportamentos.



«Sou advogado e ele é um dos vice-presidentes da UEFA. O caso está nas mãos do órgão disciplinar da Federação internacional. Qualquer comentário que pudesse fazer seria equivalente a uma pressão. Entristece-me que um momento como este ofusque a vitória da seleção de Espanha. Devíamos mudar as coisas. Hoje reuni-me com Laura McAllister (vice-presidente da UEFA) para encontrar formas de mudar o nosso comportamento. Devemos fazer mais», concluiu.

Recorde-se que Rubiales beijou Jenni Hermoso depois da conquista do Campeonato do Mundo. Inicialmente, o presidente da RFEF desvalorizou o sucedido, mas depois assumiu o erro. Ainda assim, decidiu não se demitir do cargo apesar de ter sido suspenso pela FIFA e apontou o dedo à jogadora.



Gerou-se uma onda de críticas a Rubiales, as jogadoras campeãs mundiais recusaram voltar a jogar pela seleção enquanto este estiver no cargo. Já Hermoso disse sentir-se «vulnerável e vítima de uma agressão».

O Ministério Público espanhol já abriu uma investigação ao presidente da RFEF enquanto o Governo espanhol anunciou uma denúncia ao Tribunal Administrativo do Desporto (TAD). Caso o tribunal considere que as infrações são «muito graves», então o Conselho Superior do Desporto convocará o seu comité executivo para dar início à suspensão de Rubiales.