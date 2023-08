Luis Rubiales, presidente da federação espanhola, publicou um vídeo no qual pede desculpa por ter beijado a jogadora Jenni Hermoso no decorrer dos festejos da conquista do Campeonato do Mundo. Numa primeira fase, o dirigente chamou «idiotas» aos críticos, mas face ao mediatismo do assunto, acabou por dar um passo atrás e pediu desculpa.

«Estamos diante de um feito histórico, um dos dias mais felizes do futebol espanhol: campeãs do mundo, uma barbaridade. Mas há um facto que tenho de lamentar, tudo o que ocorreu entre mim e uma jogadora com quem mantenho uma grande relação, como com todas as outras», começar por referir Rubiales.

O dirigente acaba por assumir que foi longe demais na forma como festejou com Jenni Hermoso, com um beijo nos lábios. «Seguramente que me enganei, tenho de o reconhecer. Foi um momento máximo de euforia, sem má-fé, aconteceu e aconteceu de forma espontânea», acrescenta.

Uma mudança de posição que Rubiales também explica. «Aqui (no seio da seleção) não se entendia (a polémica) porque víamos o que aconteceu como algo natural, normal, sem qualquer má-fé. Mas de fora, não, e criou-se uma enorme confusão. Se alguém se sentiu ofendido, peço perdão, não há outa forma. Tenho de aprender e perceber que quando se ocupa um cargo como este, presidente da federação, há que ter mais cuidado», referiu.

Uma verdadeira cambalhota, uma vez que, poucas horas, o dirigente tinha-se referido às criticas como «palermices». «Há declarações minhas a diz que isto me parece uma idiotice. Disse isso porque aqui dentro ninguém deu importância. Quero desculpar-me se de fora foi visto de outra forma», destacou ainda Rubiales.