Francisco Neto, selecionador nacional de futebol feminino, lamentou as oportunidades falhadas após o jogo Portugal–Grécia (1-0), de preparação para o Euro2022, realizado este sábado, Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril:

«Não aproveitámos oportunidades, era importante termos feito mais golos, mas estamos muito tranquilos com o que é o nosso processo e muito contentes, acima de tudo, porque conseguimos concretizar o que tínhamos para estes dois jogos, que era dar minutos às jogadoras.

Há alguma fadiga acumulada, fruto de dois dias de folga não serem suficientes para uma recuperação total, agora foi jogo em cima de jogo. Entre jogos, nós procuramos fazer alguma recuperação e ao mesmo tempo fazer alguns treinos aquisitivos.

A Suíça jogou ontem [sexta-feira] com a Alemanha e de, certeza absoluta, que os cantos ofensivos que teve não vão ser aqueles que vão apresentar contra Portugal, isso é notório. De certeza absoluta que a equipa se irá apresentar no Europeu com um nível de organização completamente diferente do jogo com a Alemanha.

Estamos muito tranquilos, mas, perante o número de cantos criados, também queria um maior aproveitamento. O jogo contra a Austrália será mais um jogo de preparação. Há muita fadiga acumulada e, quando estamos a fazer este trabalho, muitas vezes não nos preocupamos muito com este lado do resultado.

[Fátima Pinto terminou o jogo como defesa central] Tem a capacidade maravilhosa de adaptar-se e fazê-lo com um sorriso nos lábios. Comigo já jogou a defesa esquerdo, a 'seis', a 'oito' ou a central, é uma posição em que nós acreditamos que ela poderá ser útil. Hoje começou como 'seis', fez um jogo muito bom e depois foi muito competente na linha defensiva.»