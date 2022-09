A futebolista Jéssica Silva, do Benfica, emitiu uma mensagem de solidariedade para com as jogadoras que acusam o treinador Miguel Afonso de assédio sexual, quando este orientava o Rio Ave, em 2020/21.

«Não estraguem o nosso sonho. Ser futebolista e fazer parte da gigante evolução do futebol feminino é um orgulho! É mesmo», começou por escrever a internacional portuguesa.

«O assédio sexual é condenável de forma transversal. Tendo em conta estas últimas notícias, não poderia deixar de destacar a minha solidariedade com todas estas futebolistas. Jamais podemos ficar caladas. Se não nos pronunciarmos sobre este assunto, sabendo e tendo conhecimento dos factos, também estamos a fazer parte desta triste história e a aumentar a probabilidade de que isto se repita no futuro», acrescentou.

Jéssica Silva destacou ainda o crescimento recente do futebol feminino em Portugal e lamentou estes casos «vergonhosos» e «absolutamente reprováveis».

«Coragem para todas as que viveram algo assim. E não se esqueçam: não estão sozinhas», concluiu.

Note-se que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol já instaurou um processo disciplinar ao agora treinador de futebol feminino do Famalicão, Miguel Afonso.