O Sporting bateu este domingo o Sporting de Braga por 4-2, em jogo da 12.ª ronda, e praticamente deixou as minhotas de fora da luta pelo título.



Curiosamente foram as bracarenses a marcarem primeiro logo aos dois minutos por Keane. As leoas responderam de imediato e igualaram por Carolina Mendes, volvidos dois minutos.



A reviravolta da equipa de Susana Cova chegou aos 36 minutos graças a um grande golo de Raquel Fernandes. As campeãs em título não se ficaram e restabeleceram a igualdade em cima do intervalo por Dolores.



Na segunda metade o Sporting foi superior e marcou dois golos em dois minutos, resolvendo a partida. Nevena assinou o 3-2 e Diana Silva fixou o resultado final.

O Sporting de Braga ficou praticamente de fora da luta pelo título porque pode ficar a 11 pontos do líder Benfica, caso vença no terreno do lanterna-vermelha A-Dos-Francos, e está a oito pontos do Sporting.