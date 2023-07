A Inglaterra colocou-se em boa posição para chegar aos oitavos de final do Mundial feminino ao vencer a Dinamarca, por 1-0, esta sexta-feira, na segunda jornada do Grupo D.

O único golo da partida foi apontado por Lauren James, logo aos seis minutos. A irmã de Reece James, que também joga no Chelsea, recebeu a bola à entrada da área e apontou o tento que decidiu o encontro.

Apesar do triunfo, a Inglaterra sai deste jogo com uma dor de cabeça. Ainda antes do intervalo, Keira Walsh teve de ser substituída devido a problemas no joelho e, mais tarde, regressou ao relvado de muletas.

As inglesas lideram o Grupo D, com seis pontos, mais três do que as segundas classificadas, as dinamarquesas. Ainda sem qualquer ponto, estão China e Haiti, que se defrontam esta sexta-feira.