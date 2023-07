O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, afirmou esta sexta-feira que a seleção feminina fez história no Mundial com uma «vitória extremamente saborosa» e acredita no apuramento para a fase seguinte da competição:

«Foi uma vitória extremamente saborosa. Traduziu-se em história no futebol português e no futebol feminino. Pela primeira vez a participar num Mundial e pela primeira vitória nesse Mundial. Já tínhamos feito história em 2017 com a primeira vitória num Europeu e esta fica marcada como a primeira vitória em mundiais.»

A seleção portuguesa feminina conseguiu na última quinta-feira a primeira vitória de sempre num Mundial de futebol, tendo derrotado o Vietname, por 2-0, o que permitiu alimentar o sonho na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Fernando Gomes, que assistiu ao jogo nas bancadas em Hamilton, na Nova Zelândia, elogiou o esforço e o trabalho que as comandadas de Francisco Neto têm vindo a realizar, salientando que o triunfo frente ao Vietname foi graças a uma «exibição competente», sem dar «qualquer hipótese ao adversário».

«Quando estamos numa competição, queremos ganhar. Ao conseguirmos esta primeira vitória num grupo difícil, com Países Baixos e Estados Unidos, é um feito que deve ser enaltecido, de uma equipa que tem feito um percurso ascensional nos últimos tempos e que se traduz numa perspetiva de evolução muito positiva do futebol feminino em Portugal, fruto desta participação», explicou.

O presidente da FPF recordou ainda que a seleção feminina já havia estado presente nos Europeus de 2017 e 2022, um marco igualmente importante, tendo em conta que pode acrescentar ao movimento de crescimento que se tem registado, com as vitórias a surgirem com um «sabor especial».

«É importante para a evolução do futebol feminino e do futebol em geral alargar-se a base. De certeza que este movimento vai trazer mais meninas para o futebol e vai ser um catalisador importante. Nos últimos sete ou oito anos tem sido marcante, com mais clubes nas competições femininas», frisou.

Com o triunfo frente ao Vietname por 2-0, Portugal soma três pontos, menos em relação aos campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa lusa na última jornada, e aos Países Baixos, vice-campeões, enquanto o Vietname, sem pontos, já está eliminado.