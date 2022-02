A seleção feminina portuguesa perdeu esta quarta-feira no reencontro com a congénere da Noruega (0-2), em jogo disputado no Estádio Algarve, terminando a 28.ª edição da Algarve Cup no quarto lugar. A Suécia arrecadou o troféu depois de bater a Itália no desempate por grandes penalidades.

Uma semana depois de ter batido as norueguesas (2-0), em Lagos, com uma grande exibição, desta vez a seleção portuguesa teve resultado e prestação no sentido oposto, numa partida decidida com golos de Elisabeth Terland (20m) e Celin Ildhusoy (78m).

Suécia fica com o troféu

Entretanto, a Suécia ficou com o troféu depois de bater, na final, a Itália no desempate por grandes penalidades (6-5), após uma igualdade (1-1) no final do tempo regulamentar.

No Estádio Municipal de Lagos, Valentina Giacinti (18m), abriu o marcador para a formação da Itália, tendo Caroline Seger (72), de penálti, assinado o tento da formação sueca.

Para se encontrar o vencedor da 28.ª edição da competição algarvia de futebol feminino foi preciso recorrer ao desempate por pontapés da marca da grande penalidade, em que Annamaria Serturini falhou para as italianas, ao permitir a defesa da guarda-redes sueca.

Com esta vitória, a Suécia, segunda do ranking mundial, soma cinco títulos na Algarve Cup, enquanto a Itália alcança o segundo lugar pelo segundo ano consecutivo.