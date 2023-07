O Benfica anunciou a contratação da norte-americana Paige Almendariz, que chega proveniente do Sporting de Braga.

A lateral-esquerda assinou um contrato válido até 2025 com os encarnados.

«Vir para o maior clube de Portugal é um sonho tornado realidade», afirmou Paige Almendariz aos meios de comunicação das águias.

A jogadora de 25 anos, natural da Califórnia, alinhou no UNLV Rebels e no California Storm, antes de chegar a Portugal, em 2020, para jogar no Lank Vilaverdense. Há duas temporadas no Sp. Braga, foi em 2022/23 que se afirmou, com 28 jogos, três golos e uma assistência.