Pauleta, jogadora da equipa de futebol feminino do Benfica, mostra-se entusiasmada com a estreia da equipa na Liga dos Campeões.

«Vai ser um jogo muito especial para todos, é um sonho poder competir na Liga dos Campeões. Estamos com muita vontade de jogar e o facto de não termos tido jogo este fim de semana dá-nos ainda mais vontade de saltar para dentro de campo e competir. A equipa está com vontade que chegue quarta feira», revelou a médio centro espanhola, em entrevista à agência Lusa.

Pauleta diz que a equipa está «confiante» e que «tem trabalhado bem nas últimas semanas» e considera que vai ser precisa «muita calma e experiência» no confronto com o PAOK, adversário das encarnadas nesta primeira ronda de qualificação da Champions, e que marca a estreia absoluta da equipa na prova.

«Vai ser um jogo muito disputado. É só um jogo, por isso vai ser uma final para as duas equipas e de certeza que vai ser difícil. A nossa equipa tem de estar unida e muito coesa para ganhar este jogo. São jogos que precisam de muita calma e experiência, em que temos de jogar tranquilas e com segurança. É um jogo que se vai decidir nos pequenos detalhes e por isso temos de estar focadas durante os 90 minutos», sublinha a jogadora espanhola, que lamenta o facto de as bancadas terem de estar vazias.

«É um pouco estranho. Ao fim de semana era uma festa, era para isso que trabalhávamos, jogar para os nossos adeptos. Para nós é mais triste jogar assim e não sentirmos essa paixão», admite Pauleta, que sublinha que todos estão a cumprir as regras da DGS (Direção-Geral da Saúde) e «a fazer o melhor neste momento difícil».

O Benfica defronta o PAOK, em jogo da primeira ronda de qualificação da Liga dos Campeões, na próxima quarta feira, em Salónica, na Grécia, a partir das 12:30.