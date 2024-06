Francisco Neto afirma que Portugal depende apenas de si mesmo para garantir a subida de divisão, na Liga das Nações de futebol feminino.

Na antevisão ao jogo com a Irlanda do Norte, marcado para esta terça-feira, o selecionador alertou para o que vai ser um jogo diferente do que aconteceu na última sexta-feira, quando as «navegadoras» golearam este mesmo adversário, por 4-0.

«Sabemos que se ganharmos, ficamos mais próximos e até podemos mesmo carimbar já a subida de divisão. Claro que isso nos agrada, mas continuamos a depender apenas de nós próprios. Todos os jogos têm a sua história e nunca são iguais. Sabemos o nível de intensidade, agressividade e os espaços, já que o campo é ligeiramente mais reduzido. Vai ser algo diferente e isso obriga Portugal a ajustar-se, não pode é perder a identidade. Temos passado isso mesmo às jogadoras», afirmou.

Quanto a Ana Borges, espera dificuldades frente à seleção da Irlanda do Norte e destaca a vontade que as adversárias têm de limpar a imagem deixada no jogo da última sexta-feira.

«Vão querer limpar a imagem e nós sabemos da qualidade que têm. Neste nível e neste patamar, temos de estar preparados para qualquer campo. Se não sofrermos golos, vamos estar mais perto de conquistar os três pontos», garantiu.

Portugal e Irlanda do Norte têm encontro marcado para as 19h desta terça-feira, no quarto jogo desta fase de grupos da Liga das Nações.