Portugal venceu a Suíça, por 1-0, na terceira e última jornada do Grupo A3 da Ronda de Elite de qualificação para o Campeonato da Europa feminino de sub-19, assegurando o segundo lugar e consequente manutenção na Liga A.

Aos 35 minutos, Neide Guedes conseguiu desfazer o nulo. Depois de uma boa combinação no flanco direito, a portuguesa tentou o cruzamento, mas a bola foi desviada e acabou mesmo no fundo da baliza suíça.

Com este triunfo, Portugal termina esta fase de qualificação com quatro pontos, atrás da Inglaterra, com nove, mas à frente de Itália e Suíça, com dois e um ponto, respetivamente.