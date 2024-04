Francisco Neto, pediu «respeito máximo» por Malta, em vésperas do segundo encontro no Grupo B3 de apuramento para o Euro2025.

«Neste grupo, somos a equipa melhor classificada no ranking e queremos assumir o jogo, mas temos de ter o respeito máximo pelos adversários, porque também já fomos underdogs e isso não nos tirou a ambição», frisou o selecionador nacional.

Em Ta’Qali, Portugal vai jogar num sintético, algo que não preocupa Francisco Neto: «Não é comum no contexto internacional, mas não pode ser desculpa na nossa melhor ou pior produtividade».

Já Ana Borges lembrou que Portugal joga fora e recordou o empate conseguido por Malta na Irlanda do Norte, na estreia no Grupo B3, falando de uma «equipa muito organizada», mas num jogo que é para ganhar.

«Se metermos em prática o que nos foi pedido, se jogarmos à Portugal, temos tudo para sair daqui com os três pontos. Temos de ter muita paciência com bola e jogar mais rápido do que contra a Bósnia.»

Quanto ao relvado, Ana Borges lembrou que na Liga portuguesa também há «muitos campos sintéticos», deixando a garantia de que «não vai ser por isso que Portugal não vai impor o seu jogo».

Para chegar ao Euro2025, Portugal tem de ficar num dos três primeiros lugares do Grupo B3 e, depois, ultrapassar duas rondas dos play-offs, a primeira face a uma equipa da Liga B e a segunda possivelmente com uma formação da Liga A.

A fase final do Campeonato da Europa de 2025 realiza-se na Suíça, de 02 a 27 de julho, com a seleção lusa à procura da terceira presença consecutiva, depois de 2017 e 2022.