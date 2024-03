Jéssica Silva integra a convocatória de Francisco Neto para os próximos compromissos da seleção feminina diante da Bósnia-Herzegovina e Malta, jogos integrados no Grupo 3 de qualificação para o Campeonato da Europa de 2025.

A avançada do Benfica falhou o primeiro jogo do Benfica com o Lyon, relativo aos quartos de final da Liga dos Campeões, segundo o clube, por estar com problemas físicos, mas integra agora as opções do selecionador feminino na corrida para a fase final do Europeu.

Portugal recebe primeiro a Bósnia no dia 5 de abril, sexta-feira (20h45), no Estádio Municipal de Leiria, e jogará depois em Malta, quatro dias depois, a 9 de abril (17h30), no Estádio Centenário, em Ta'Qali.

Para chegar à fase final, marcada para a Suíça, entre 2 e 27 de julho de 2025, Portugal necessitará de ficar num dos três primeiros lugares do seu grupo e terá de ultrapassar, ainda, as duas eliminatórias dos play-offs, a primeira marcada para 27 e 29 de outubro e a segunda a 27 de novembro e 3 de dezembro.

A concentração da seleção feminina está marcada para a próxima segunda-feira, 1 de abril, na Cidade do Futebol, onde a equipa irá treinar, até ao primeiro embate de qualificação, diante da Bósnia.

A lista de convocadas

Guarda-redes: Inês Pereira (Servette FC), Patrícia Morais (SC Braga) e Sierra Cota-Yarde (Arkansas Razorbacks)

Defesas: Ana Borges (Sporting CP), Ana Seiça (SL Benfica), Carole Costa (SL Benfica), Catarina Amado (SL Benfica), Diana Gomes (Sevilha FC), Joana Marchão (Servette FC), Lúcia Alves (SL Benfica) e Nelly Rodrigues (Nantes)

Médios: Ana Rute (SC Braga), Andreia Jacinto (Real Sociedad), Andreia Faria (SL Benfica), Andreia Norton (SL Benfica), Dolores Silva (SC Braga), Joana Martins (Sporting CP), Kika Nazareth (SL Benfica), Tatiana Pinto (Brighton & Hove Albion FC)

Avançadas: Ana Capeta (Sporting CP), Carolina Mendes (SC Braga), Diana Silva (Sporting CP), Jéssica Silva (SL Benfica), Nádia Gomes (Chicago Red Stars) e Telma Encarnação (CS Marítimo).