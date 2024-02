A Seleção Nacional feminina de futebol venceu esta quarta-feira a República Checa, por 3-1, num jogo particular que se realizou no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.

As comandadas de Francisco Neto entraram melhor e aos cinco minutos já venciam por 2-0: Ana Capeta fez o 1-0 aos dois minutos, Carolina Mendes ampliou a vantagem logo a seguir.

À entrada para o último quarto de hora, Joana Marchão fez o 3-0, e o máximo que a equipa visitante conseguiu fazer foi reduzir a sete minutos dos 90, por Michaela Khyrova.