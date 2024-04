A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-19 falhou o apuramento para o Europeu do escalão, ao perder com a Inglaterra por 1-0, na segunda jornada do Grupo A3 da Ronda de Elite.

Na Cidade do Futebol, o solitário golo da avançada Michelle Agyemang, aos 45+6 minutos, desequilibrou um jogo muito disputado a favor das inglesas, que garantiram a qualificação para o Euro2024 de sub-19, que vai realizar-se na Lituânia, entre 14 e 27 de julho.

Após a segunda jornada da Ronda de Elite, a Inglaterra, com seis pontos, já assegurou o primeiro lugar do agrupamento, eliminando Itália, segunda, com dois pontos, Portugal e Suíça, ambas com um ponto.

A terceira e última jornada, marcada para terça-feira, engloba as partidas Portugal-Suíça (Cidade do Futebol) e Inglaterra-Itália (Estádio do Real SC, em Queluz), ambos às 15:00.