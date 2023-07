Menos de 24 horas depois da estreia no Mundial feminino, a seleção portuguesa voltou a treinar em Auckland, na Nova Zelândia.

As titulares na derrota com os Países Baixos cumpriram apenas recuperação no ginásio, com exceção de Fátima Pinto, que sofreu um toque no jogo com as neerlandesas e realizou um exame a um joelho.

Já as restantes 12 jogadoras, estiveram no relvado a trabalhar às ordens de Francisco Neto.

O dia, no entanto, começou em Dunedin, com um pequeno almoço com o primeiro-ministro António Costa, seguindo-se uma viagem de quase duas horas de avião de regresso a Auckland.

As Navegadoras voltam ao trabalho na manhã de terça-feira, de novo no Mangere Centre Park.

O próximo jogo, diante do Vietname, está marcado para quinta-feira, às 19h30 locais (08h30 em Lisboa), em Hamilton.