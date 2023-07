O primeiro-ministro esteve na Nova Zelândia a assistir à estreia de Portugal em Campeonatos do Mundo que acabou com uma derrota contra os Países Baixos. Apesar do resultado, António Costa disse ser «um motivo de grande orgulho» ter assistido ao vivo ao encontro.



O chefe de Governo deu ainda um abraço a Jéssica Silva, uma das figuras da seleção nacional, conforme se vê nas várias fotografias publicadas nas redes sociais.



Por sua vez, o Presidente da República, que não esteve no estádio, felicitou a seleção portuguesa pela «qualidade técnica e garra» no primeiro jogo no Mundial e conversou com o selecionador Francisco Neto.



«O Presidente da República falou ao treinador Frederico Neto, logo após o termo do desafio de Portugal contra a seleção dos Países Baixos – vice-campeã mundial –, felicitando pela qualidade técnica e garra da nossa equipa feminina de futebol, numa estreia em fase fina», lê-se numa nota publicada no site oficial da Presidência da República.



Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a sua convicção de que está ainda ao alcance de Portugal «converter o que, para muitos, era impossível em possível nos próximos dois jogos».