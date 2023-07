O Portugal-Ucrânia tornou-se no jogo com mais espectadores da história da Seleção Nacional feminina.

A última partida antes da inédita participação lusa num Mundial, estiveram no Estádio do Bessa 20.123 espectadores, registo que superou os 11.055 que assistiram ao Portugal-País de Gales em abril passado.

𝟚𝟘.𝟙𝟚𝟛 Um número, uma sensação para nunca esquecer! Batemos o recorde de assistência em jogos da Seleção Feminina! #Navegadoras pic.twitter.com/3jQ7U16Lnp — Portugal (@selecaoportugal) July 7, 2023

O recorde absoluto de público num jogo de futebol feminino em Portugal registou a 26 de março deste ano, quando 27.221 pessoas assistiram no Estádio da Luz ao Benfica-Sporting.

Portugal inicia a participação no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia a 23 de julho com os Países Baixos no primeiro jogo do Grupo E, do qual fazem parte também as congéneres do Vietname (2.º adversário) e dos Estados Unidos, com quem a equipa das quinas encerra o grupo a 1 de agosto.