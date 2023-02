O Sporting de Braga, detentor da Taça da Liga feminina, apurou-se esta quarta-feira para a final da prova, apesar da derrota em casa do Famalicão, por 2-1, na segunda mão das meias-finais.

Depois da derrota por 3-0 em Braga, as famalicenses ainda tentaram dividir a eliminatória e reentraram mesmo na luta pelo apuramento com golos de Ana Rute (51m), na própria baliza, e Marie-Yasmine Alidou (72m). Contudo, Caroline Kehrer (77) reduziu para as arsenalistas e deitou por terra as aspirações do Famalicão.

Pela terceira vez na final em quatro edições, o Sporting de Braga vai defrontar o Sporting ou o Benfica. Na primeira mão, as encarnadas venceram as leoas por 4-1.