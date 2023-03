Sporting de Braga e Sporting empataram este domingo a duas bolas, em jogo da 16.ª jornada do campeonato feminino, que deixa o Benfica com boas perspetivas de se isolar ainda mais no topo da tabela.

Vanessa Marques marcou primeiro para as bracarenses aos quatro minutos, depois de um erro na saída de bola das leoas. O Sporting empatou por Joana Martins, de penálti (17m), que puniu uma falta da experiente Dolores Silva sobre Fátima Dutra.

As lisboetas perdoaram na finalização e, muito mais eficaz, o Sp. Braga voltou a ficar em vantagem com um grande golo de Bia Meio-Metro (28m).

No segundo tempo, Ana Capeta fez o 2-2 (71m), na recarga após defesa de Patrícia Morais a remate de Maiara.

Sporting e Sp. Braga continuam, assim, igualados na tabela classificativa, agora com 36 pontos, podendo ver o líder Benfica aumentar a vantagem sobre ambas para 12 pontos na frente do campeonato em caso de vitória sobre o Damaiense.