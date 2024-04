O Benfica e o Racing Power são os finalistas da Taça de Portugal de futebol feminino.

Em Alcochete, depois do triunfo por 1-0 na primeira mão, as encarnadas empataram a um golo com as leoas e carimbaram a passagem ao jogo de todas as decisões. Aos 14 minutos, Jéssica Silva adiantou o Benfica no marcador, isto poucos minutos antes da internacional portuguesa sair de maca, depois de uma entrada dura da adversária.

Já no segundo tempo, o Sporting ainda reduziu, por intermédio de Olivia Smith e reabriu as contas do marcador. Só que apesar dos esforços, as comandadas de Mariana Cabral não conseguiram chegar ao empate e foram mesmo eliminadas.

No outro jogo do dia, o Racing Power superiorizou-se ao Sp. Braga e garantiu pela primeira vez na história a presença na final da Taça de Portugal. Depois do 2-1 na primeira mão, a equipa do Seixal levou de vencidas as bracarenses por 4-2 e no Estádio Nacional, em Oeiras, confirmou um triunfo muito importante.

A final da Taça de Portugal está marcada para o próximo dia 18 de maio.