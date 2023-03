O Sporting perdeu por 1-0 em casa com Sp. Braga e pode perder terreno na luta pelo título na fase de apuramento de campeão do nacional de juvenis.

O único golo do jogo foi marcado pelo avançado Nuno Patrício.

Com este resultado, o Sp. Braga apanha os leões com 21 pontos, os mesmos do Benfica, que neste domingo recebe o V. Guimarães e pode descolar da concorrência.

OUTRO RESULTADO:

Feirense-Torreense, 1-0