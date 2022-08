Mário Cunha, antigo médio do Varzim, morreu nesta segunda-feira aos 31 anos.

O Varzim, clube que Mário Cunha representou na formação e alguns anos no patamar sénior, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do ex-futebolista que tinha deixado de jogar em 2019/20, quando atuava no Cerveira, que também manifestou «profundo pesar».

Além de Varzim (ao longo de mais de mais de dez anos) e Cerveira (2018 a 2019/20), Mário Cunha representou o Neves FC e o Tirsense.

A causa da morte não foi revelada pelos clubes.