Rúben Neves é um dos muitos espectadores que este domingo assistem ao jogo decisivo entre Feirense e Lourosa, a contar para o play-off de acesso à II Liga.

Através das redes sociais, o internacional português partilhou uma fotografia juntamente com a esposa, ambos equipados a rigor para apoiar um dos clubes de formação do médio que atua no Al Hilal.