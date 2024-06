Decorre este domingo, na Póvoa de Varzim, o “Póvoa Fut 2024”, evento de cariz solidário cujas verbas revertem na íntegra em favor da associação Acreditar – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro.

A Escola Secundária de Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, é palco do evento que acontece das 10 às 18 horas e que tem Ricardo Nunes, antigo guarda-redes e recém-empossado presidente do Varzim, como padrinho.

O “Póvoa Fut 2024” conta com sete painéis em torno do futebol: “O pós-carreira” (10h00); “Saúde em campo” (11h00), “Liderança de balneário” (12h00), “Futsal, Futebol de Praia e eFootball” (14h30); “A história do futebol” (15h30), “As donas do jogo” (17h00) e “Portugal nos grandes torneios” (18h00).

Entre os convidados estão Custódio (treinador do Sp. Braga B) no painel das 10h00, os futebolistas Ukra e David Simão (no das 12h00), o treinador do Varzim, Vítor Paneira, e o antigo presidente do Vitória, Pimenta Machado (ambos no das 15h30), a internacional portuguesa Vanessa Marques (17h00) ou o treinador dos sub-17 do FC Porto, Ricardo Costa (no das 18h00).