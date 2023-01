O Sporting e o Benfica defrontam-se nesta sexta-feira a partir das 21h00 para a 13.ª jornada da Liga de futsal.

As águias lideram o campeonato com 32 pontos, mais três do que os leões, que estão no terceiro posto em igualdade pontual com o Sp. Braga (2.º).

