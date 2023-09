Sporting e Benfica venceram este sábado os respetivos jogos da terceira jornada do campeonato nacional de futsal.

Os leões, campeões em título, triunfaram na receção ao Caxinas, por 5-2. Hugo Neves, Tiago Macedo, Taynan, Diogo Santos e Pauleta marcaram para a equipa verde e branca, Francisco Oliveira e Amílcar Gomes reduziram para a formação visitante.

Já o Benfica venceu em casa do Quinta dos Lombos, por 3-2.

Higor de Souza e Diego Nunes, com um bis, marcaram para os encarnados. Willian Carioca e Telmo fizeram os golos do conjunto da casa.

Com estes resultados, o Sporting divide a liderança do campeonato com o Sp. Braga, ambos com sete pontos. O Benfica segue atrás, com seis pontos.

Os outros resultados do dia:

Torreense – Fundão, 3-2

Candoso – Eléctrico, 2-9

Belenenses – Sporting de Braga, 3-6

Ferreira Zêzere – Leões de Porto Salvo, 3-3