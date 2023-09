O Benfica perdeu fora com o Caxinas por 3-2, em partida a contar para a 2.ª jornada da Liga de futsal.

A cinco minutos do fim, as águias venciam por 2-0 (golos de Chishkala e Milton Dias), mas os anfitriões viraram com golos de Márcio Moreira (36m), Renan Fuzo (39m) e Francisco D'Oliveira, já no derradeiro minuto.

Recorde-se que o Benfica arrancou a temporada com uma vitória sobre o Sporting na Supertaça, tendo depois iniciado o campeonato com uma goleada por 8-3 sobre o Eléctrico.