A Federação Académica do Desporto Universitário e a Federação Portuguesa de Futebol anunciaram, esta quinta-feira, o lote de convocados para o primeiro estágio de preparação dos Mundiais Universitários de futsal, agendados para junho, prova na qual Portugal participará com seleção masculina e feminina.

A comitiva feminina, delineada por Ricardo Azevedo, Pedro Cary e Luís Conceição reúne 20 jogadoras, com «embaixadoras» de Benfica, Sporting, Leões Porto Salvo, Quinta dos Lombos, Maia, Gondomar, Desp. Árvore, Feijó, Povoense, Novasemente e Golpilheira.

Quanto à seleção masculina, José Luís Mendes, Euclides Vaz e – uma vez mais – Pedro Cary, escolheram 18 atletas, vinculados a Benfica, Sporting, Caxinas, Nun’Álvares, Nogueiró e Tenões, e AMSAC.

Quanto às instituições de Ensino Superior, estão representadas as Universidades do Porto, Lisboa, Santarém, Minho e da Maia, além da Universidade Autónoma de Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Universidade Fernando Pessoa, Instituto Politécnico de Porto e de Lisboa, Instituto Superior de Ciências Educativas, Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa.

Os estágios decorrerão a 4 e 5 de março, em Aveiro.

Os Mundiais Universitários estão agendados para junho, de dia 10 a 16, em Xangai, na China. Na última edição da prova, em 2022, em Braga, a seleção nacional feminina sagrou-se campeã do Mundo, enquanto a seleção masculina arrecadou o bronze.