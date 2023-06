Nuno Dias, treinador da equipa de futsal do Sporting, destacou as diferenças entre o primeiro e o segundo jogo do play-off final do campeonato, considerando que na derrota desta terça-feira, por 2-3, a sua equipa consentiu dois golos «estranhos» e foi «agarrada» pela arbitragem.

O Sporting até chegou ao intervalo a vencer por 2-1, mas depois permitiu a reviravolta do final no jogo que ditou o empate no play-off. «O que mudou da primeira para a segunda parte? Não finalizámos tão bem e também não criámos tanto. Sofremos dois golos de forma estranha, que não é normal», começou por referir.

Além disso, o treinador do Sporting dirigiu duras críticas à arbitragem. «O que mudou do primeiro para o segundo jogo foi a mudança de atitude defensiva. Se é este o tipo de jogo que querem, e se é permitido, nós fazemos igual. Não podemos passar o jogo todo com os nossos pivôs a serem agarrados. Foi uma boa estratégia, mas o jogo fica feio e não é isso que se pretende. Com o Zicky, o Sokolov ou o Neves, a música é a mesma. É inacreditável como o Afonso [Jesus] jogou até ao fim sem levar um segundo amarelo», atirou.

Apesar de tudo, Nuno Dias reconhece que o Benfica esteve melhor neste segundo jogo. «Parabéns ao Benfica, porque jogou melhor este jogo. Nós temos de fazer melhor do que o que fizemos, temos de jogar melhor, finalizar melhor e competir melhor neste tipo de jogos. Não fomos competentes a segurar a vantagem. Podíamos ter feito bem melhor», prosseguiu.

No fundo, o treinador do Sporting considera que o Benfica leu melhor o jogo. «Tem tudo a ver com aquilo que se permite no jogo. Quem conseguir perceber a melhor forma de o encarar e o que está a ser permitido, vai ter mais vantagem. O Benfica percebeu melhor como é que estava a ser o jogo e o que estava a ser permitido. Então, parabéns a eles», acrescentou ainda.