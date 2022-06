Depois de ter terminado a ligação aos franceses do ACCS, Ricardinho revelou que vai prosseguir a carreira na Indonésia, mais concretamente ao serviço do Pendekar United.

«Anunciar que cheguei acordo com o meu novo clube e será sem dúvida mais uma grande aventura num país diferente! Um projeto com ambição, num país onde amam o futsal e para o qual vou com muita vontade de ajudar o clube e a equipa a conseguir algo único e inédito», escreveu o futsalista português.

O contrato de Ricardinho com o clube indonésio terá a duração de três meses, estando nesta altura em aberto a possibilidade de permanecer na equipa.