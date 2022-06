Os bilhetes para o Europeu feminino de futsal que vai envolver as seleções de Portugal, Hungria, Espanha e Ucrânia, em Gondomar, vão estar disponíveis, a partir de terça-feira, a um preço simbólico de 2 euros, segundo anunciou a Federação Portuguesa de Futebol.

O valor da receita será doado a uma entidade vocacionada para a área de responsabilidade social que será selecionada pela Câmara Municipal de Gondomar.

Os bilhetes vão estar exclusivamente à venda no Pavilhão Multiusos de Gondomar, entre as 9h00 e as 17h30 (domingo as bilheteiras fecham às 15h30).

Calendário do Europeu

Sexta-feira, 1 de julho

Ucrânia-Espanha, 17h00

Portugal-Hungria, 21h30

Domingo, 3 de julho

Jogo de atribuição dos 3.º e 4.º lugares, 14h30

FINAL, 18h00