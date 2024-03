O dérbi dos dérbis do futsal caiu para o lado do Sporting (outra vez)!

Na quinta vez que se encontram esta época, o Sporting garantiu a quarta vitória. Início eletrizante, com uma entrada forte, os leões adiantaram-se no marcador logo no segundo minuto de jogo, com golo de Pauleta. O Benfica não se deixou ficar e reagiu, com Artur a marcar à lei da bomba.

O 2-1 surgiu nos segundos finais do primeiro tempo, com Zicky Té, na sequência de um canto, a escrever o nome na lista de marcadores. No lance do golo, Léo Miguel, habitual guarda-redes das águias, não estava na baliza, mas sim a ser assistido fora das quatro linhas, após ficar magoado num lance com o próprio Zicky Té.

A primeira parte chegou ao fim, com ambas as equipas a darem muita intensidade ao jogo e a criarem várias oportunidades de golo, num Pavilhão João Rocha bastante composto e com um ambiente à altura.

Na segunda parte, os golos só apareceram a dois minutos do fim, com o 3-1 a ser marcado por Wesley, fixo/ala do Sporting, que encontrou a baliza aberta e, depois de um erro defensivo das águias, só teve de colocar livremente a bola no fundo das redes.

O Benfica ainda acreditou e Artur voltou a marcar, a 20 segundos do fim, mas o cronómetro não estava do lado das águias e o Sporting acabou por segurar o 3-2 nos segundos finais, garantindo assim a passagem à próxima fase.

Esta época frente ao Benfica, o Sporting apenas perdeu um dos cinco dérbis: o jogo da Supertaça, que terminou 5-4.

O Sporting vai agora defrontar o Belenenses na Final Eight, que se realiza entre 27 e 30 de março, em Sines.