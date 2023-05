Pierre-Emerick Aubameyang, avançado do Chelsea, anunciou que está novamente disponível para a seleção do Gabão, um ano depois de ter anunciado a retirada, depois de uma calorosa conversa com o presidente do país, Ali Bongo Ondimba.

«Há alguns dias, tive a imensa honra de ter sido recebido pelo Presidente da República do meu país e, nessa ocasião, escutei palavras sábias que me foram transmitidas da forma como um pai fala aos seus filhos. Depois disso, volto a estar à disposição do meu país e do selecionador Patrice Neveu. Pantera por um dia, pantera para sempre», escreveu o avançado do Chelsea no Instagram.

Um regresso precisamente um ano depois de ter anunciado a retirada, em maio de 2022, como melhor marcador de todos os tempos do Gabão, com 28 golos em 68 jogos pelas panteras.