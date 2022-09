O Chelsea garantiu a contratação de Pierre-Emerick Aubameyang nas últimas horas do mercado de transferências.

O internacional gabonês muda-se do Barcelona e regressa à Premier League para representar os blues. Assinou até 2024 pelos azuis de Londres.

Aubameyang jogou quatro anos no Arsenal, rival do Chelsea, e marcou 92 jogos em 163 jogos até ser afastado da equipa por Mikel Arteta devido a questões disciplinares. Em janeiro, rescindiu com os «gunners» e juntou-se ao Barcelona, clube pelo qual marcou 13 golos em 23 partidas.



Em Stamford Bridge avançado de 33 anos vai reencontrar Thomas Tuchel, técnico com quem trabalhou no Borussia Dortmund.



O Chelsea pagou 12 milhões por Auba, revelou o Barcelona.