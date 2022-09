Arsen Zakharyan esteve muito próximo de trocar o Dínamo de Moscovo pelo Chelsea. Contudo, a transferência não se realizou por «questões técnicas».



«A 25 de agosto, o Dínamo recebeu uma oferta do Chelsea para a transferência do jogador. No entanto, devido a uma série de razões técnicas que ultrapassam o nosso controlo, não foi possível transferir o jogador. Decidiu-se que Arsen vai continuar no Dínamo», lê-se na nota.

Esta foi a explicação do emblema russo para o médio de permanecer em Moscovo. Assim, o talentoso jogador de 19 anos vê desperdiçada a oportunidade de se mudar para o gigante inglês.