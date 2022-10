A relação entre Mikel Arteta e Pierre-Emerick Aubameyang não terminou da melhor maneira. O jogador quebrou os regulamentos ao voltar mais tarde para o clube depois de uma viagem, chegou mesmo a perder a braçadeira de capitão e foi autorizado a sair em janeiro para o Barcelona.

Já este domingo, começou a circular um vídeo nas redes sociais que não abona nada a favor do gabonês. O canal «A Jewellers» publicou um vídeo no Youtube com o avançado, na altura em que este se mudou para o Barcelona e, apesar de o conteúdo se destinar ao uso de joias e colares, também a saída do Arsenal foi tema de conversa.

Em jeito informal, Aubameyang acusou o técnico dos gunners de não saber lidar com os grandes craques.

«Ele não consegue lidar com grandes personalidades, grandes jogadores. Precisa de alguns jogadores jovens, que não dizem nada, só ouvem», disse o gabonês.

Entretanto, no Twitter, o agora avançado do Chelsea explicou as palavras. «Estou ciente de que há um vídeo que foi gravado logo após a minha chegada ao Barça. Na altura, eu ainda tinha muitos sentimentos maus comigo. O Arsenal está a fazer grandes coisas nesta temporada e desejo tudo de bom a todos os meus velhos companheiros, mas não a 6 de novembro [dia de Chelsea-Arsenal]. Agora, foco total no amanhã», escreveu.

Aware there is a video out that was recorded just after I arrived at Barca. At the time I still had a lot of bad feelings in me - Arsenal are doing great things this season and I wish all my old guys well, just not on November 6 😜 Now full focus on tomorrow 🔵