O Benfica divulgou neste domingos os últimos distinguidos dos prémios Cosme Damião referentes a 2020.

José Augusto, antigo jogador do Benfica e bicampeão europeu, recebeu o galardão Carreira, enquanto José Bastos, vencedor da Taça Latina em 1950 e falecido em novembro do ano passado, foi distinguido na categoria Homenagem.

Domingos Soares Branco, escultor e autor da águia de metal que se encontra no exterior do Estádio da Luz e do busto de Miklos Fehér, recebeu o galardão Mérito e Dedicação.

Este ano, face às restrições impostas pela pandemia de covid-19, a gala não se realizou tendo os vencedores dos prémios sido anunciados ao longo de uma semana na televisão do clube encarnados.

TODOS OS GALARDÕES ENTREGUES

Homenagem: José Bastos.

Mérito e Dedicação: Domingos Soares Branco.

Carreira: José Augusto.

Casas do Benfica: Filial Sport Newark e Benfica.

Futebolista do Ano: Julian Weigl.

Inovação: Player App.

Parceiro do Ano: Serviço Nacional de Saúde.

Projeto do Ano: Organização da Final da Liga dos Campeões 2020.

Treinador do Ano: Marcel Matz (voleibol).

Modalidade do Ano: Voleibol masculino.

Atleta de Alta Competição: Ana Catarina (futsal feminino).

Revelação do Ano: Diogo Gonçalves (futebol).

Revelação das Modalidades: Jacaré (futsal).

Formação: Atletismo (sub-23).