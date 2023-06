Lorena Lopes, namorada de Wenderson Galeno, celebrou o 22.º aniversário nesta segunda-feira, durante as férias do casal no arquipélago Fernando de Noronha, no estado de Pernambuco, Brasil.

O jogador do FC Porto não poupou esforços para assinalar a data. Através das redes sociais, o extremo fez questão de deixar uma bonita mensagem para Loreno. «Parabéns a mulher mais linda desse mundo, o presente quem ganha sou eu, parabéns a mulher mais maravilhosa desse mundo, a mulher que eu me apaixono a cada segundo, a mulher que chegou pra mudar meu mundo, a mulher que cuida de me tão bem, a mulher mais incrível que eu conheço nesse mundo, a mulher do sorriso encantador, a mulher que eu quero pro resto da minha vida, a mulher que ama cuidar das pessoas que ela ama, a mulher mais guerreira que eu conheço...»

Depois, preparou várias surpresas, uma delas a deixar a namorada particularmente emocionada, como é perceptível no vídeo: