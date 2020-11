Georgina Rodríguez fez neste domingo mais uma declaração de amor a Cristiano Ronaldo. A espanhola partilhou uma fotografia que evidencia a grande cumplicidade do casal, completando a publicação com uma mensagem forte: «My everything».



As reações não se fizeram esperar e multiplicaram-se os elogios ao casal, que assumiu a relação no início de 2017.



Georgina bateu recentemente o recorde de audiências em Espanha com a aparição no programa The Masked Singer.



Cristiano Ronaldo, por seu turno, regressou neste domingo à titularidade na Juventus, marcou um golo mas acabou por sair lesionado do embate com a Lazio, que viria a impedir o triunfo da equipa de Turim.