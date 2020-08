Cristiano Ronaldo admitiu que não esperava terminar a época tão cedo. A Juventus foi eliminada pelo Ol. Lyon nos oitavos de final da Liga dos Campeões, deixando o internacional português com um sentimento de frustração. Para compensar, o avançado iniciou o merecido período de descanso.



Georgina Rodríguez partilhou neste domingo uma fotografia ao lado de Cristiano Ronaldo no luxuoso iate que o craque português comprou recentemente.



Os seguidores da espanhola falaram maioritariamente em «férias merecidas», mas ainda surgiram algumas críticas ao avançado por aparentar boa disposição após um final de época inesperado.



«A desilusão da eliminação da Liga dos Campeões numa foto», comentou um adepto, que foi imediatamente alvo de reprovação dos demais.



Recorde-se que Cristiano Ronaldo, atualmente com 35 anos, fechou a época com 48 golos em 52 jogos. Apesar destes números, conquistou apenas um título pela Juventus: a Serie A.