O jogo entre o Santa Clara e o Paços de Ferreira foi adiado para este domingo, a partir das 17h30 (hora de Portugal Continental).

A imensa chuva que caiu durante o dia em São Miguel acabou por deixar o relvado em muito mau estado. Os jogadores de ambas as equipas ainda fizeram os habituais exercícios de aquecimento, mas cedo se percebeu que seria difícil jogar-se esta noite, principalmente porque as linhas do campo eram pouco visíveis.

A Liga ainda adiou o jogo por duas horas, para tentar remediar a situação, com chegou-se mesmo à conclusão de que não poderia haver jogo, pelo que o Santa Clara-Paços de Ferreira vai jogar-se este domingo.