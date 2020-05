A reunião desta sexta-feira entre os clubes de primeira e segunda Ligas e a Liga Portugal terminou sem uma posição oficial em relação a eventuais subidas e descidas nos três escalões do futebol português. Espera-se que decisão sobre esses pontos seja anunciada nos próximos dias, uma vez que a Liga e a Federação ainda vão analisar, mais detalhadamente, estes pontos em concreto. Em cima da mesa está até uma alteração do quadro competitivo da II Liga.



Ou seja, ainda não está confirmado que não haverá descidas na II Liga, nem subidas do Campeonato de Portugal, embora haja fortes possibilidades de isso acontecer, já que é uma posição que reúne grande consenso. Esse plano, ao que tudo indica, poderá ficar mais clarificado, nos próximos dias, em Assembleia-Geral.



A reunião, que decorreu por videoconferência, sabe o Maisfutebol, ficou marcada por um espírito de solidariedade entre os clubes e as entidades que tutelam o futebol português, que se traduz na distribuição de receitas pelos clubes da II Liga. Afetados pelo cancelamento da prova, esse clubes não vão receber as receitas televisivas a que teriam direito se a competição fosse retomada. Por isso, a Federação vai disponibilizar um milhão de euros a dividir por esses clubes. Ao que apurámos, a Liga também vai providenciar uma quantia avultada, ainda a definir, para ajudar estes emblemas no pagamentos de salários e no reforço de infra-estruturas.



Além desse compromisso da Liga e da FPF, Nacional e Farense, clubes que aguardam a confirmação da subida à Liga, vão abdicar das receitas referentes aos direitos televisivos e distribuir esse valor pelos restantes emblemas do segundo escalão, caso se confirme a promoção ao primeiro escalão. Quanto ao fim da II Liga, de grosso modo, os clubes entendem a decisão anunciada pelo Governo, ainda que haja clubes, como o Feirense, que continuam a mostrar alguma incompreensão e resistência relativamente a essa posição.



Na reunião desta sexta-feira falou-se também sobre os moldes em que os jogos da Liga poderão voltar a acontecer. As autoridades de saúde ainda vão fazer uma análise aos estádios no sentido de perceberam se reúnem as condições necessárias para cumprir as exigências especiais de proteção dos atletas e dos profissionais envolvidos, nesta fase.