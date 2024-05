No dia em que fazem exatamente 40 anos de um feito histórico, o Rio Ave homenageou, esta quarta-feira, o plantel de 1983/84 por ter conseguido chegar à final da Taça de Portugal, contando com a presença de José Mourinho, em representação do pai, que na altura era treinador dos vilacondenses.

Apesar da derrota na final frente ao FC Porto, por 4-1, no Jamor, o Rio Ave não esqueceu o dia e juntou todo o plantel, com o técnico português, filho do falecido Félix Mourinho, a prestar homenagem ao pai, ao clube e a todos os envolvidos na conquista.

O plantel tirou também uma fotografia no local onde na altura jogavam, no Campo da Avenida, estádio esse que atualmente não existe e deu lugar a edifícios de habitação.

A cerimónia decorreu em Vila do Conde e foram celebrados os 85 anos do clube.