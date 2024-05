Mourinho quer voltar a treinar e o regresso poderá estar próximo, garante o mesmo.

Em entrevista, após a homenagem ao plantel de 84 do Rio Ave, que chegou à final da Taça de Portugal, com Félix Mourinho no comando, o técnico português começou por referir que, até ao momento, ainda não recebeu qualquer convite para treinar em Portugal.

«Não tive convites de clube portugueses, portanto, é uma coisa que não se põe em questão», disse esta quarta-feira.

«Não tenho projetos, tenho apenas aquilo que vai acontecer. Eu sei o peso da minha história. Sei que mesmo quando treino equipas não talhadas para ganhar, as pessoas esperam que eu ganhe sempre. O que é que eu lhe posso dizer? Nos últimos dois anos joguei duas finais europeias, mas quero jogar mais», atirou José Mourinho.

Questionado sobre um sentimento de saudade em voltar a treinar, o Special One não esperou um segundo e assegurou que vai voltar a fazê-lo.

«Vou treinar! Vou treinar porque quero treinar. É uma parte fundamental da minha vida. Sem treinar não há felicidade. Vamos ver. Onde? Num clube qualquer que tenha um bom centro de treino para se poder bem», concluiu.