O Benfica oficializou, ao início da noite desta quinta-feira, a contratação do médio alemão Julian Weigl até 2024. O jogador de 24 anos fica com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, já comunicada pelos encarnados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que o jogador Julian Weigl realizou exames médicos com sucesso e celebrou com esta Sociedade um contrato de trabalho desportivo que vigora até 30 de junho de 2024, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões de euros)», pode ler-se, no comunicado do Benfica à CMVM.

Na segunda-feira, a SAD do emblema encarnado já tinha comunicado à Comissão que tinha chegado «a acordo com o Borussia Dortmund para a aquisição da totalidade dos direitos» de Weigl, por 20 milhões de euros, estando agora confirmada «a efetivação da aquisição dos direitos do referido jogador».

Esta quinta-feira, já em Portugal, o internacional alemão por cinco ocasiões filmou, em viagem, a passagem pelo Estádio da Luz.

Weigl, que terminou a formação no TSV 1860 Munique, clube no qual subiu a sénior em 2013/2014, mudou-se para o Borussia Dortmund no verão de 2015 e esteve no agora anterior clube por quatro épocas e meia.

Em 2019/2020, levava vinte participações em jogos e um golo apontado pelo Borussia. Segue-se nova aventura, fora do país natal, no terceiro clube da carreira principal.

