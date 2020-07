Filipe Pedro é o novo treinador da equipa de sub-23 do Sporting, anunciou o emblema leonino.

O técnico de 33 anos orientou Casa Pia e Mafra em 2018/19, e na temporada anterior assumiu o comando do Estoril na transição entre Pedro Emanuel e Ivo Vieira.

Trata-se de um regresso ao Sporting, clube no qual Filipe Pedro já tinha trabalhado vários anos, como técnico adjunto na formação.

«Agradeço à direcção o convite e a aposta, que é de grande responsabilidade. Sinto-me feliz por regressar a casa. Formei-me aqui não só como treinador, mas também como homem, durante seis anos, nos quais passei por quase todos os escalões de formação. Uma vez que conheço os cantos à casa, sinto-me adaptado e quero começar já a trabalhar. Tanto eu como a minha equipa técnica estamos preparados para assumir este projecto e cumprir com as expectativas da Direcção, que são também as nossas», afirmou o novo técnico da equipa sub-23 leonina.