Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em declarações após a derrota no Estádio da Luz por 2-1:

«Olhando para o que foi a prestação da minha equipa, tivemos um desempenho fantástico. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa com uma dinâmica de vitórias fantástica e tínhamos de ser corajosos. Fizemos um jogo emotivo, fantástico, dinâmico, conseguimos controlar os espaços ao Benfica na primeira parte, acabámos por recuar na segunda, mas fisicamente aguentámos os 106 minutos do jogo muito bem. No fim acabámos por perder com um penálti inexistente, já para lá da hora. Às vezes sentimo-nos muito pequeninos perante o que se passa no campo e hoje saio daqui a sentir-me muito pequenino. O Vizela não merecia este resultado, merecia sair com pontos, mas sinto-me orgulhoso do crescimento que esta equipa está a apresentar. Só é pena sentirmo-nos ainda tão pequeninos.»