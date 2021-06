Carlo Ancelotti é o novo treinador do Real Madrid. Na conferência de imprensa de apresentação, o treinador afirma estar renovado.

«Não sou o mesmo de há seis anos, sou mais experiente. Estive muito bem no Everton, mas as experiências negativas também são boas para crescer. Tenho um plantel muito bom, com jogadores experientes e um grupo com muita qualidade. Bale, Kroos, Modric, Benzema, Ramos, Rodrygo, Vinícius, Valverde…», disse Ancelotti.

O treinador italiano promete pôr o Real Madrid a jogar o mesmo futebol praticado aquando da sua primeira passagem pelos merengues, entre 2013 e 2015.

«Prometo o mesmo que da outra vez. Jogar bem, praticar um futebol mais intenso, mais agressivo, mais organizado. O futebol tem de ser ofensivo e espectacular, é o que pede a história e os adeptos do Real Madrid», frisou o técnico de 61 anos.

Ancelotti também falou sobre Cristiano Ronaldo, numa altura em que surgem rumores em relação ao futuro do português.

«Tenho muito carinho por Cristiano Ronaldo, mas não gosto de falar sobre jogadores que estão noutros clubes. Tem contrato com a Juventus. Não acho correto estar a falar. Continua muito bem e a marcar muitos golos. Um jornalista italiano perguntou-me se era o final da carreira de Cristiano. Disse-lhe que sim. Marcou 30 golos quando costuma marcar 50, pelo que está a baixar o ritmo», afirmou o treinador.